Επίθεση με τσεκούρι σε 45χρονο έξω από μαγαζί

Ο άντρας δέχθηκε πισώπλατη επίθεση και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο. Τι συνέβη;

Επίθεση... με τσεκούρι δέχθηκε ένας άντρας, το βράδυ της Κυριακής, έξω από κατάστημα εστίασης στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό επεισόδιο συνέβη γύρω στις 9 το βράδυ, όταν ένας άνδρας φέρεται να τραυμάτισε έναν 45χρονο χτυπώντας τον στην πλάτη με τσεκούρι.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου συνοδεία αστυνομικών, φέροντας βαθύ τραύμα στην πλάτη. Εκεί αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, αναχώρησε από το νοσοκομείο.

Δράστης και θύμα φέρεται να έχουν προσωπικές διαφορές, ωστόσο ο 45χρονος δεν επιθυμούσε να κινηθεί νομικά κατά του φερόμενου δράστη.

Η Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση. Σε βάρος του σχημάτισε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης.

