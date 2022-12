Σέρρες

Σέρρες - Νεκρός μαθητής: οι δύο συμπτώσεις της τραγωδίας

Πως συνέβη το κακό, που οδήγησε στον θάνατο το άτυχο αγόρι. Πως εξελίσσεται η υγεία των άλλων παιδιών που τραυματίστηκαν.

Δύο ήταν οι τραγικές συμπτώσεις που οδήγησαν στον θάνατο το 11χρονο αγγελούδι στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο.

Την στιγμή της έκρηξης τα παιδιά βρίσκονταν σε διάλειμμα και δυστυχώς την ώρα εκείνη έβρεχε.

Τα παιδιά του Δημοτικού πήγαιναν στο συγκεκριμένο σημείο μόνο για το υπόστεγο. Ένα υπόστεγο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το λεβητοστάσιο, η πόρτα του οποίου «θέρισε» το άτυχο παιδί και τραυμάτισε τα άλλα δύο.

Αμέσως μετά την είδηση ότι στο σχολείο έγινε έκρηξη, η μητέρα του 11χρονου έφτασε στο σχολείο και ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Άρχισε να φωνάζει «που είναι το παιδί μου;».

Οι υπόλοιποι γονείς προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν. Ο φόβος της δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Στο νοσοκομείο της είπαν ότι το αγόρι της είναι είναι νεκρό.

Μαζί με τον 11χρονο ήταν ένα παιδί 6,5 ετών και ένα 10 ετών. Μεταφέρθηκαν και τα δύο στο Νοσοκομείο Σερρών, με ελαφρά τραύματα. Το μικρότερο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να γίνει περεταίρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και στη συνέχεια να προβεί στις ανάλογες ενέργειες.

Ο λέβητας σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες ήταν καινούργιος ενώ η θέρμανση λειτουργούσε τις τελευταίες μέρες αποκλειστικά με γεωθερμία. Στο σχολείο είχε βρεθεί μηχανικός, ώστε να ρυθμίσει το σύστημα. Ο μηχανικός έφυγε έχοντας ολοκληρώσει τη δουλειά του και ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου πως οι διακόπτες του λέβητα είναι κλειστοί και θα παραμείνει από εδώ και πέρα ανενεργός.

Από τα Υπ. Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η τραγική απώλεια του μικρού μαθητή στις Σέρρες μας έχει συγκλονίσει. Η σκέψη μας είναι στους γονείς και την οικογένειά του, καθώς και στις οικογένειες των παιδιών που τραυματίστηκαν. Είμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο για τη λειτουργία του σχολείου Δήμο για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγικής απώλειας και να αποδοθούν ευθύνες».

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το Νοσοκομείο Σερρών

«Μετά από έκρηξη που έγινε σε σχολείο της πόλης των Σερρών, προσεκομίσθησαν με το ΕΚΑΒ, στις 14:43 σήμερα, δύο (2) ανήλικα αγόρια, ηλικίας 6 και 10 ετών, με ελαφρές κακώσεις το πρώτο και σε καλή γενική κατάσταση το δεύτερο.

Έγιναν άμεσα όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (υπέρηχος, αξονική τομογραφία κλπ) και το δεκάχρονο αγόρι επιστρέφει στην οικία του ενώ το εξάχρονο, το οποίο φέρει εμπιεστικό κάταγμα βρεγματικού οστού (ΑΡ) και μικρό ρωγμώδες κάταγμα ρινικών οστών, θα διακομισθεί προληπτικά στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» για περαιτέρω παρακολούθηση.

Δυστυχώς, στις 15:37 προσεκομίσθη με το ΕΚΑΒ τρίτο παιδί (άρρεν 11 ετών), το οποίο έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μη συμβατές με τη ζωή.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού».

