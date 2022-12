Εύβοια

Εύβοια: τσακώθηκε με συγχωριανό του και τον χτύπησε στο κεφάλι με μπαλτά

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα, που δέχτηκε επίθεση από συγχωριανό του με μπαλτά, μετά από καυγά.

Από καθαρή τύχη γλίτωσε τη ζωή του ένας κάτοικος στην Ιστιαία Εύβοιας, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν συγχωριανό του ο οποίος όρμησε κατά πάνω του κραδαίνοντας ένα μπαλτά και τον χτύπησε με αυτό τραυματίζοντάς τον, ευτυχώς όχι καίρια.

Η παρ’ ολίγον τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε χωριό της Ιστιαίας, όταν οι δύο συγχωριανοί που έχουν από παλιά αντιδικία διαπληκτίστηκαν για μια ακόμη φορά και ο ένας από αυτούς επιτέθηκε στον άλλον χτυπώντας τον με το μπαλτά στο κεφάλι.

Συγκριμένα ο 55χρονος χτύπησε με τον μπαλτά στο κεφάλι τον 44χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε λιπόθυμος στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Στη συνέχεια το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 55χρονος δράστης, καταθέτει αυτή την ώρα στην εισαγγελία Χαλκίδας, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πηγή: evima.gr

