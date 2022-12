Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι για γυρίσματα ταινίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα στην Θεσσαλονίκη και μέχρι ποια ώρα.

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δρομολογηθεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, λόγω της διεξαγωγής των κινηματογραφικών γυρισμάτων της ταινίας "Dirty Angels" που πραγματοποιούνται στην πόλη.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ανακοίνωση της ενημερώνει πως:

"Από ώρα 12.00 έως ώρα 19.00 της Κυριακής (11/12/2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και από ώρα 15.00 του Σαββάτου (10/12/2022) έως ώρα 19.00 της Κυριακής (11/12/2022), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Γιαννιτσών, από την οδό Μαντείων έως την Ανώνυμη Οδό παραπλεύρως του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, στην οδό Αγίας Παρασκευής, από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Γιαννιτσών και στην οδό Γ. Σεφέρη, από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Γιαννιτσών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με την χρήση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων διαμέσου της οδού Μοναστηρίου και των γύρω δρόμων της περιοχής.

Από ώρα 15.00 του Σαββάτου (10/12/2022) έως ώρα 19.00 της Κυριακής (11/12/2022), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Ανώνυμη Οδό (παραπλεύρως του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace), κάθετη στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της οδού Μοναστηρίου, από την οδό Γιαννιτσών και σε μήκος εξήντα (60) μέτρων περίπου με κατεύθυνση προς την οδό Μοναστηρίου (ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης).

Από ώρα 08.00 έως ώρα 16.00 της Κυριακής (11/12/2022) και της Δευτέρας (12/12/2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και από ώρα 16.00 του Σαββάτου (10/12/2022) έως ώρα 16.00 της Δευτέρας (12/12/2022), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Γεωργίου Κυρίμη, τριάντα (30) μέτρα μετά την οδό Μοναστηρίου (ρεύμα πορείας προς δυτικά) έως την οδό Αφροδίτης και στην οδό Αφροδίτης, από την οδό Γ.Κυρίμη έως το τέρμα αυτής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Από ώρα 08.00 έως ώρα 17.00 της Δευτέρας (12/12/2022), δεν θα διεξάγεται, τμηματικά και αναλόγως με την πρόοδο των γυρισμάτων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανώνυμη Οδό που οδηγεί από τον 'Αγιο Παύλο προς τον οικισμό Εξοχής, έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με την βοήθεια σημαιοφόρων, από την ως άνω Ανώνυμη Οδό, τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των γυρισμάτων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων".