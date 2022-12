Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου Ρομά: ελεύθερος ο αστυνομικός

Με ποιους όρους αφέθηκε ελευθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο, κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Ελεύθερος με τον περιορισμό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης έλυσε τη διαφωνία που υπήρχε, κάνοντας δεκτή την πρόταση του ανακριτή ο οποίος ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ο κατηγορούμενος.

Κατά την απολογία του στον 6ο ανακριτή, ο 36χρονος αστυνομικός, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς ο 16χρονος οδηγός του καταδιωκομενου οχήματος επιχείρησε να εμβολίσει τη δεύτερη μηχανή της ΕΛΑΣ. Ανέφερε ότι πυροβόλησε εν κινήσει, στοχεύοντας στο αυτοκίνητό και όχι στον οδηγό.

Οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αποφάσισαν για τη διαφωνία εισαγγελέα- ανακριτή, σύμφωνα με το grtimes.gr, λαμβάνοντας υπόψη τη δικογραφία που σχηματίστηκε πριν εκπνεύσει ο 16χρονος. Γιατι προβλέπεται ένα χρονικό περιθώριο 5 ημερών που δεν μπορεί να παραταθεί και γιατί μέχρι την ώρα της απόφασης δεν είχαν διαβιβαστεί τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικό θανάτου, ιατροδικαστική έκθεση κλπ). Αρχικά εις βάρος του 34χρονου αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονιας.

Το προσεχές χρονικό διάστημα η δικογραφία θα επιστρέψει στον ανακριτή ο οποίος θα ζητήσει να αλλάξει η κατηγορία και να ασκηθεί ποινικη δίωξη απο την εισαγγελια για ανθρωποκτονία τετελεσμένη. Ο κατηγορούμενος θα κληθεί ξανά για συμπληρωματική απολογία και δεν είναι απίθανο να προφυλακιστεί, σύμφωνα με νομικούς κύκλους.

