16χρονος - Αλεξόπουλος: και οι δύο βολές του αστυνομικού ήθελαν να τον πλήξουν (βίντεο)

Ο δικηγόρος του 16χρονου στον ΑΝΤ1, απαντά στους ισχυρισμούς του αστυνομικού και αποκλείει το ενδεχόμενο λάθους.

Ο δικηγόρος της οικογενείας του 16χρονου, Θεόφιλος Αλεξόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης για τον τραυματισμό του νεαρού από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 16χρονου, ο Θεόφιλος Αλεξόπουλος ανέφερε: "Η υγεία του δυστυχώς δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση από την πρώτη στιγμή που νοσηλεύεται, περιμένουμε ένα θαύμα", ανέφερε ο δικηγόρος και τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει άμεση ενημέρωση από το νοσοκομείο με ιατρικά ανακοινωθέντα.

"Οι σταθμοί που βρίσκονται εκεί δεν κάνουν καμία προσέγγιση για να δουν αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Πλησίασαν το αυτοκίνητο μόνο όταν πλησίασαν τα ΟΠΚΕ, με μισή ώρα καθυστέρηση." τόνισε ο δικηγόρος και συνέχισε: "Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι το κέντρο ενημερώθηκε για τον πυροβολισμό μισή ώρα αργότερα και παραδόξως το κάνει στο τέλος τηλεφωνικά ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκεί."

Για τις δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης, Αλέξη Κούγια, ο οποίος, δεν μιλά για διεμβολισμό αλλά για δύο βολλές χαμηλά του αστυνομικού, ο Θεόφιλος Αλεξόπουλος δήλωσε: "Ο ισχυρισμός ότι ο αστυνομικός πυροβόλισε μία φορά ψηλά και μία χαμηλότερα προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, ο οποίος ισχυρισμός έχει πλέον καταπέσει. Μιλάμε για μία βολή στην ίδια κατεύθυνση με την πρώτη, καθώς βρέθηκε και η δεύτερη σφαίρα καρφωμένη στην πόρτα του ξενοδοχείου. Από τους κάλυκες προκύπτει ότι οι δύο βολές ήταν επαναληπτικές, άρα και αυτό υποδηλώνει ότι και οι δύο βολές είχαν την ίδια στόχευση και οι δύο βολές ήθελαν να πλήξουν τον 16χρονο."

Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο ανέφερε: "Είναι πολύ δύσκολο να δούμε τα κίνητρα του αστυνομικού, όμως σίγουρα είναι μία εσφαλμένη και παράνομη απόφαση" και συνεχίζει: "Αποκλείω το ατύχημα. Το ατύχημα είναι πού, στην απόφαση τελικά ότι ενώ καταδιώκει ένα άτομο δεν έχει πληρώσει το αντίτιμο των 25 ευρώ, αποφασίζει για να το ακινητοποιήσει να τραβήξει το όπλο του; Το ατύχημα είναι που παρότι έχουνε μία εμπειρία, σε μία κοντινή απόφαση ακόμη και αν αποφάσισε να βάλλει προειδοποιητικά τελικά αστόχησε και έβαλε ευθέως στο κεφάλι; Πού να εξηγήσω ατύχημα σε αυτό; Είναι μια απόφαση η οποία από την αρχή είναι εσφαλμένη".

