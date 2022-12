Μαγνησία

Αλμυρός: Έδεσαν ανήλικο και τον έκαψαν με τσιγάρα

Νέο υπόθεση "Γιακουμάκη" στον Αλμυρό. Απρόσμενη ανατροπή μετά την αναφερόμενη εκτόξευση απειλών σε παιδιά, από πατέρα με καραμπίνα.

Ανατροπή στην υπόθεση σχετικά με καταγγελία που αφορούσε πατέρα που απείλησε με καραμπίνα ανήλικους συμμαθητές του γιου του στον Αλμυρό Βόλου, φαίνεται να καταρρίπτονται, στο δικαστήριο.

Τα ίδια ψέματα υποστήριξαν στο δικαστήριο και οι γονείς των υποτιθέμενων “θυμάτων” πέφτοντας σε αντιφάσεις. Στο δικαστήριο ξεδιπλώθηκε όλη η σοκαριστική δράση των παιδιών και το γεγονός που έγινε γνωστό, ότι δηλαδή επιδίδονται σε κλοπές, ήταν το λιγότερο…

Στο δικαστήριο ακούστηκαν τα βασανηστήρια που έκαναν στον 12χρονο συμμαθητή τους, τον πατέρα του οποίου κατήγγειλαν για την απειλή με την καραμπίνα. Το σχολείο όπως φαίνεται… δεν παίρνει θέση στις παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών και την περασμένη χρονιά τιμώρησε με 6 ημέρες αποβολή ένα παιδί που ανήκει στη “συμμορία”.

Με έξι ημέρες αποβολή τιμωρήθηκε για μια αποτρόπαια πράξη, που σύμφωνα με τον δικηγόρο των γονέων που ήταν κατηγορούμενοι κ. Μακρή, έλαβε χώρα εντός του σχολείου. Ο 13χρονος “αρχηγός” έπιασε τον 12χρονο, του έδεσε τα χέρια , τα χάραξε με σουγιά και τον έκαψε με τσιγάρο…

Ενα “ιδιαίτερο παιδί” το έμπλεξαν σε κλοπή

Η χθεσινή δίκη των γονέων που υποτίθεται εξύβρισαν και απείλησαν με όπλο 4 παιδιά, ξεκίνησε με τις καταθέσεις των γονιών δύο “θυμάτων” εκ των θυμάτων. Οι γονείς ενός 12χρονου και ενός 13χρονου υποστήριξαν πως τα παιδιά τους έπεσαν θύματα των απειλητικών διαθέσεων του γείτονά τους , ο οποίος έβγαλε καραμπίνα και τα απείλησε την ώρα που περνούσαν έξω από το σπίτι του, ενώ η σύζυγός του τα εξύβρισε. Αποδείχθηκε πως κανένα από τα δύο παιδιά τους δεν είδε να κρατά ο κατηγορούμενος καραμπίνα, την ώρα που περνούσαν έξω από το σπίτι του καθώς ο ίδιος δεν ηταν καν στο περιστατικό. Αποδείχθηκε επίσης πως τα παιδιά “μάρτυρες” δεν ηταν τέσσερα αλλά τρια και την ώρα που επίτηδες πέρασαν έξω απο το σπίτι του κατηγορούμενου γιατί ακολουθούσαν το 12χρονο παιδί του, εμφανίστηκε μόνο η μητέρα και τους ζήτησε να μην ξαναενοχλήσουν το παιδί της.

Ο εισαγγελέας κ. Ποτίδης ρώτησε τους γονείς των “φοβισμένων” από την εικόνα της… καραμπίνας παιδιών για ποιον λόγο η μητέρα του 12χρονου συμμαθητή τους δεν ήθελε να κάνουν παρέα.

-“Νομίζει πως ο 13χρονος γιός μας είναι κακή επιρροή, ήταν η απάντηση του πατέρα.

Στο δικαστήριο έγινε όμως γνωστό ότι πριν λίγες ημέρες , τα παιδιά των μαρτύρων κατηγορίας και ένα ακόμη , έβαλαν “μπροστά” σε κλοπή δικύκλου τον 12χρονο συμμαθητή τους. Ο 12χρονος ομολόγησε στην αστυνομία, η “συμμορία” τον θεώρησε “καρφί” και τον απείλησαν στο σχολείο , γι’ αυτό και τον ακολούθησαν και έξω από το σπίτι του, οπότε μετά παρουσίασαν το ψέμα με την καραμπίνα.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε εκτίμηση επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ο 12χρονος που δέχεται μπούλινγκ είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και το περίεργο είναι γιατί δεν παρακολουθεί μαθήματα σε ειδικό σχολείο, αλλά παραμένει στο Γυμνάσιο Αλμυρού όπου βιώνει την “κόλαση”.

Το παιδί του ζευγαριού που κάθισε στο εδώλιο τα δύο τελευταία χρόνια κακοποιείται λεκτικά και σωματικά από τους τρεις συμμαθητές του, χωρίς το σχολείο να παρεμβαίνει για την προστασία του 12χρονου.

Γονείς σε κατάρρευση

«Προστατεύστε το παιδί μου», είπε η μητέρα του 12χρονου στους δικαστές , όταν κλήθηκε να απολογηθεί για την … εξύβριση και την απειλή στους συμμαθητές του γιού της.

Η μητέρα κατονόμασε τα παιδιά της “συμμορίας” μέσα στο δικαστήριο, δύο εκ των οποίων είναι παιδιά του ζευγαριού που έκανε σε βάρος της και εις βάρος του συζύγου της την καταγγελία την περασμένη Πέμπτη.

«Τους είπα μόνο να μην ξαναενοχλήσουν το παιδί μου. Τον περιπαίζουν, τον χρησιμοποιούν γιατί είναι αγαθός και κάνουν παραβατικά πράγματα», δήλωσε η ίδια, ενώ όταν σταμάτησε τα παιδιά για να τους μιλήσει της απάντησαν : τι θες ρε κ…..α

«Ήρθε τρέχοντας το παιδί μου εκείνη την ημέρα από το σχολείο και έκλαιγε. Τον είχαν πιάσει από το λαιμό και τον απειλούσαν γιατί ηταν “καρφί”. Δεν άντεξα βγήκα στον δρόμο και μόλις τους είδα να περνάνε -διότι έψαχναν το παιδί μου- τους προειδοποίησα να μην τον ξαναενοχλήσουν. Δεν έβρισα τα παιδιά, ούτε τα απείλησα», υποστήριξε η μητέρα, η οποία δάκρυζε συνεχώς.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και η κατάθεση του συζύγου της, ο οποίος κατηγορούνταν ότι έβγαλε καραμπίνα στα παιδιά. “Δεν έχω καραμπίνα , δεν είμαι κυνηγός, ένας άνεργος άνθρωπος είμαι που δεν ημουν καν στο συμβάν με τα παιδιά”, απάντησε στους δικαστές. Σε ερώτηση γιατί δεν έχει καταγγείλει ποτέ τους βασανιστές του παιδιού του, απάντησε πως φοβάται μετά για την τύχη του στο σχολείο από τα αντίποινα.

Στο δικαστήριο μάρτυρας υπεράσπισης του ζευγαριού κατέθεσε ένας επαγγελματίας, που διατηρεί επιχείρηση κοντά στο σπίτι τους. Ο μάρτυρας περνούσε εκείνη την ώρα να πάι στην επιχείρησή του και ούτε τον πατέρα του 12χρονου είδε με καραμπίνα, παρά μόνο μια μητέρα να παρακαλέι να αφήσουν ήσυχο το παιδί της , σε μια σκηνή έντασης.

Οι γονείς που κατήγγειλαν οτι “βγήκε” καραμπίνα στα παιδιά τους χαρακτήρισαν τον 13χρονο γιό τους απλά ζωηρό και επιβεβαίωσαν ότι πήρε 6ήμερη αποβολή μετά το επεισόδιο με τον 12 χρονο, αλλά όταν ρωτήθηκαν για την αιτία ης αποβολής μετά από τα βασανιστήρια απάντησαν ότι δεν θυμούνται λεπτομέρειες και ότι «δεν δικάζεται σήμερα αυτό το γεγονός».

Το δικαστήριο έκρινε αθώο το κατηγορούμενο ζευγάρι, με τον δικηγόρο κ. Μακρή να δηλώνει πως δεν αφήσει την υπόθεση καθώς και ο ίδιος κατάγεται από τον Αλμυρό. Θα ζητήσει διερεύνηση για την στάση του διευθυντή του σχολείου και ευθύνες για όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό, ενώ θα καταθέσει αναφορά εις βάρος δημοσιογράφων για διαγραφή τους καθώς όπως είπε ενημερώθηκε ότι κυνηγούσαν για δήλωση τον 12χρονο μέσα στο σχολείο.

