Ηράκλειο: κακοποίησε τη γυναίκα του γιατί δεν του άρεσε το φαγητό!

Η 33χρονη πήρε τα δύο παιδιά της από το χέρι και βγήκαν έντρομοι στο δρόμο, καλώντας την Αστυνομία.

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας αναποδογύρισε το πιάτο με το φαγητό στο κεφάλι της γυναίκας του και μάλιστα μπροστά στα παιδιά τους επειδή το κριθαράκι στο φούρνο δεν είχε αλάτι.

Αυτό τουλάχιστον καταγγέλθηκε από την 33χρονη, η οποία πήρε τα δύο παιδιά από το χέρι και βγήκαν έντρομοι στο δρόμο, καλώντας την Αστυνομία αφού η κατάσταση στο σπίτι είχε παρεκτραπεί.

Όπως υποστηρίζεται, ο 46χρονος σύζυγος εκνευρισμένος για το …ανάλατο κριθαράκι, άρχισε να τη βρίζει, άδειασε όλο το πιάτο στο κεφάλι της και μετά έσπασε το πιάτο στο πάτωμα, με τα δύο ανήλικα παιδιά τους να παρακολουθούν τρομοκρατημένα.

Ο 46χρονος σύζυγος κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου και κρίθηκε ένοχος, με συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή. Η 33χρονη κατέθεσε ακόμα ότι τα ξεσπάσματα του συζύγου της πάνω της είναι συχνά, είτε με ύβρεις και απειλές, είτε με χτυπήματα.

Σημειώνεται ότι πριν ένα χρόνο ακριβώς άλλος ένας 59χρονος στο Ηράκλειο είχε χτυπήσει την σύζυγο του επειδή μαγείρεψε για την οικογένεια ψαρόσουπα, ενώ εκείνος ήθελε πατάτες τηγανιτές! Είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

