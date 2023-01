Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: πήδηξε φράχτη για να γλιτώσει από τον σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε μία 40χρονη για τα όσα βίωσε από τον σύντροφό της, τις ημέρες των γιορτών.

Μία ακόμη περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, συνέβη στον Βόλο, με εμπλεκόμενους μια 40χρονη και έναν 33χρονο.

Όπως καταγγέλει η 40χρονη, ο σύντροφός της την έχει χτυπήσει αρκετές φορές με μπουνιές και μάλιστα για να ξεφύγει από τη μανία του, αναγκάστηκε να πηδήξει φράχτη και να φυγαδευτεί.

Από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουν ξεκινήσει οι καυγάδες τους, με αποκορύφωμα την 1η Ιανουαρίου, ημερομηνία που ο 33χρονος φέρεται να έκανε “ντου” στο σπίτι της μητέρας της γυναίκας και να την χτυπησε με μπουνιές στο κεφάλι.

Χθες ο 33χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο με το δικαστήριο να αποφασίζει την συνέχιση της κράτησης του μέχρι την Πέμπτη, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση. Μέχρι την Πέμπτη η πρώην σύντροφός του, θα πρέπει να προσκομίσει γνωμάτευση από το Νοσοκομείο, που θα βεβαιώνει ότι έχει υποστεί κακώσεις από τις μπουνιές. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο πως όταν την χτύπησε ο 33χρονος δεν πήγε στο Νοσοκομείο και εκτίμησε πως χρειάζεται 15 ημέρες για να λάβει την ιατρική γνωμάτευση.

-Δεν την χτύπησα, αυτή με ενοχλεί συνέχεια. Μου έκανε μήνυση και ήρθε στο κρατητήριο και μου έφερε πίτσες, είπε ο 33χρονος που δεν απολογήθηκε χθες, ενώ αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησής του γιατί μετά από μηνυση που είχε κατατεθεί εναντίον του, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2022, είχε διαταχθεί να μην την πλησιάζει και εκείνος παραβίασε τους όρους.

Η 40χρονη υποστήριξε πως από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λάμβανε απειλητικά μηνύματα και με την αλλαγή του χρόνου ο 33χρονος την ενημέρωσε πως βρισκόταν έξω από το σπίτι της. Ο 33χρονος έσπασε την αυλόπορτα του σπιτιού της μητέρας της 40χρονης και προσπάθησε να παραβιάσει ένα παντζούρι για να την συναντήσει, ενώ εκείνη από τον φόβο της πήδηξε τον φράχτη που την χωρίζει από το σπίτι της γειτόνισσας. Κάλεσε την αστυνομία, αλλά ο πρώην σύντροφός της , εξαφανίστηκε. Την επόμενη ημέρα το μεσημέρι, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 33χρονος μπήκε σπίτι από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα και την χτύπησε με μπουνιές πέντε φορές στο κεφάλι, για να συλληφθεί λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα

Ελλείψεις φαρμάκων – Λουράντος: Φταίει και η κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης