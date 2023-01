Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρή η μητέρα που είχε βάλει το νεκρό μωρό της στην κατάψυξη

Η 41χρονη είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε το μόλις τριών μηνών βρέφος της και το έβαλε στην κατάψυξη στο Αλεποχώρι Αχαΐας, το 2013.

Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα η 41χρονη, η οποία είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε το μόλις τριών μηνών βρέφος της και το έβαλε στην κατάψυξη στο Αλεποχώρι Αχαΐας, το 2013.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, την γυναίκα εντόπισε νεκρή ο σύντροφός της, σήμερα το απόγευμα, στην περιοχή του Ρίου. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου της 41χρονης, που αναμένεται να διευκρινιστεί με την νεκροψία-νεκροτομή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Το 2013, η κατηγορούμενη είχε ισχυριστεί πως το παιδί της χτύπησε και μόλις η ίδια κατάλαβε πως δεν έχει αισθήσεις το έβαλε στην κατάψυξη. Την είχε καταγγείλει ο σύζυγός της, ο οποίος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μόλις επέστρεψε στο σπίτι.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αργότερα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πάτρας, μείωσε την ποινή της σε 12ετή κάθειρξη, καθώς αναγνώρισε ελαφρυντικά και δεδομένου πως είχε εκτίσει ικανό χρονικό διάστημα στις φυλακές, αφέθηκε ελεύθερη το 2018. Εκτιμήθηκε ότι κατά την περίοδο τέλεσης τους εγκλήματος, έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.

Πηγή: tempo24.news

