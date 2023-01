Μαγνησία

Βόλος: Έβρισε και απείλησε την σύζυγό του την ημέρα κηδείας της πεθεράς του

Η καταγγελία της συζύγου και η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.



Στο αυτόφωρο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου οδηγήθηκε 58χρονος στο Βόλο, μετά από καταγγελία της συζύγου του για εξίβρυση και απειλή σε βάρος της.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της 53χρονης, την Πέμπτη 19/1 η ίδια κήδευσε την μητέρα της, ενώ ο σύζυγός της δεν παρευρέθηκε στην τελετή, επειδή δεν μιλιόταν με την πεθερά του. Η σύζυγός του έπειτα του τηλεφώνησε να του ζητήσει το λόγο της απουσίας του και ο 58χρονος άρχισε τις φωνές.

Δεν έμεινε όμως εκεί. Όταν η γυναίκα επέστρεψε σπίτι ξεκίνησε μεταξύ τους καυγάς, με τον κατηγορούμενο να την βρίζει απειλώντας τη «Θα σε πιάσω από το λαρύγγι». Η 53χρονη τρομαγμένη κάλεσε σε βοήθεια τα παιδιά της, και έφυγε από το σπίτι.

Η ίδια δήλωσε ενώπιον της έδρας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στα 36 χρόνια που είναι παντρεμένο το ζευγάρι. «Έχει ξαναγίνει ανάλογη κατάσταση πολλές φορές… ηρεμεί μόνο όταν φεύγω από το σπίτι» συμπλήρωσε, εξηγώντας πως γι' αυτό υπέβαλε την καταγγελία, ενώ δήλωσε πως επιθυμεί να πάρει διαζύγιο από τον 58χρονο.

Εκείνος στην απολογία του, ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και υποστήριξε πως απλά καυγαδίσανε, με την 53χρονη να αποδέχεται την συγγνώμη του αλλά να εμένει στην απόφαση της να χωρίσουν.

Η δίωξη για εξύβριση έπαυσε οριστικά, ενώ η έδρα έκρινε ένοχο τον 58χρονο για την κατηγορία της απειλής, επιβάλλοντάς του ποινή 6 μηνών με τριετή αναστολή, στην οποία εκείνος εν συνεχεία άσκησε έφεση.

