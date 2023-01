Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι δράστες να ανοίξουν τρύπα στο κοσμηματοπωλείο. Άρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός.



Με τη μέθοδο του ριφιφί άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη.

Άνοιξαν τρύπα από διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο και εισέβαλαν στο κατάστημα που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Τρίτης σε κοσμηματοπωλείο επί της οδού Εγνατίας κοντά στην Αντιγονιδών, με τους δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να κλέβουν κοσμήματα άγνωστης αξίας και να εξαφανίζονται.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται στοιχεία και υλικό από τις κάμερες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός - Καταγγέλλουσα: Συστήθηκε ως νευρολόγος, του έδωσα 135000 ευρώ για τα “φάρμακα” (βίντεο)

ΕΦΚΑ: Εργόσημο “χρυσάφι” από εργάτες και... απλοχέρηδες εργοδότες

“The 2Night Show” - Κορκολής: Δίνω μάχη συνεχώς με τον καρκίνο, γιατί έρχεται και φεύγει (βίντεο)