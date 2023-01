Καρδίτσα

Κακοκαιρία: Η Καρδίτσα “ξύπνησε” στα λευκά (εικόνες)

Προβλήματα με την ηλεκτροδρότηση αντιμετωπίζουν χωριά της Καρδίτσας.

Στα λευκά ξυπνήσανε το πρωί της Πέμπτης 26 Ιανουαρίου 2023 τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νομού Καρδίτσας με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται.

Η χιονόστρωση ξεκινά από τα 250μ., περί τα 15 εκατοστά χιόνι στα 600μ. υψόμετρο και περί τα 60-70 εκατοστά χιονιού στους αυχένες Τυμπάνου και Αγίου Νικολάου.



Αρκετή βροχόπτωση στα πεδινά από τις μεταμεσονύκτιες ώρες και έπειτα (περί τα 28 χιλ. βροχής την Πέμπτη ως τις 07.30 στην Καρδίτσα και συνολικά από την τρέχουσα κακοκαιρία περί τα 62 χιλ.).

Η κακοκαιρία έφερε και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net χωρίς ηλεκτροδότηση είναι ο Δήμος Αργιθέας (σχεδόν στο σύνολό του) καθώς και τα χωριά Πευκόφυτο και Ελληνόπυργος του Δήμου Μουζακίου αλλά και κοινότητες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα όπως Νεοχώρι, Κερασιά, Μπελοκομίτης κλπ.

Από τον ΔΕΔΔΗΕ αναφέρθηκε ότι τα συνεργεία κατευθύνονται προς τα σημεία των βλαβών για την επιδιόρθωση, ωστόσο δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης λόγω οδικών προσβάσεων που μπορεί να απαιτούνται στα σημεία.

