Βόλος: “Ντου” συμμορίας με καρδόνια σε σχολεία (εικόνες)

Επίθεση 20 κουκουλοφόρων σε σχολεία του Βόλου. Προκάλεσαν ζημιές, ενώ τραυματίστηκε και μια καθηγήτρια.

Συμμορία 20 κουκουλοφόρων «χτύπησε» χθες σε τρία σχολεία του Βόλου προκαλώντας ζημιές.

Συγκεκριμένα, επιτέθηκαν με καδρόνια και προξένησαν υλικές ζημιές στο 3ο ΕΠΑΛ, στο 7ο ΓΕΛ, ενώ οι περισσότερες προκλήθηκαν στο 5ο ΓΕΛ.

Πρόκειται για 20 μέλη συμμορίας που αποτελείται από εξωσχολικούς και μαθητές. Έσπασαν κλειδαριές από τις πόρτες των σχολείων, ενώ με καδρόνια έσπασαν τζάμια και πόρτες.

Καθηγητές και μαθητές όταν άκουσαν την φασαρία έλαβαν άμεσα μέτρα για να προστατεύσουν τους μαθητές και παρέμειναν στην αίθουσα για να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.

Μια καθηγήτρια στο 5ο ΓΕΛ τραυματίστηκε από θραύσματα τζαμιού, ευτυχώς ελαφρά, ενώ στα σχολεία γίνεται έρευνα για τους μαθητές που απουσίαζαν από τα μαθήματα χθες μετά τις 11, όταν και έγινε η επίθεση, καθώς τα επεισόδια σημειώθηκαν χθες Δευτέρα μεταξύ 11.00-13.00.

Οι διευθυντές των σχολείων θα απευθυνθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση και θα υποβάλουν μηνήσεις κατ΄αγνώστων, ενώ ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας κ. Σαβελλίδης αναμένεται να συναντήσει τον αστυνομικό διευθυντή.

“Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την συμπεριφορά. Η υπόθεση θα διαλευκανθεί”, δήλωσε ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας στα gegonota. news.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέλος της συμμορίας ήταν ένας μαθητής Γενικού Λυκείου του Βόλου που ταυτοποιήθηκε και μάλιστα πρόσφατα είχε προταθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί είχε “βαρύ σχολικό μητρώο”.