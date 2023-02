Σέρρες

Σέρρες: σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε οικόπεδο

Στο σημείο υπήρχαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί πριν την άφιξη της πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Σορός ηλικιωμένης γυναίκας εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε οικοπεδικό χώρο, στην Παλαιοκώμη, του δήμου Αμφίπολης Σερρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της πυροσβεστικής με δύο άνδρες, εντόπισαν τη σορό που ανήκει σε 88χρονη γυναίκα.

Υπήρχαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί πριν την άφιξη της πυροσβεστικής. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

