Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απείλησαν 15χρονο με μαχαίρι

Νέο περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο. Μέρα μεσημέρι η επίθεση.

Θύμα ληστείας έπεσε 15χρονος στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3 το μεσημέρι, τον πλησίασαν τρία άτομα και με απειλή αιχμηρού αντικειμένου, πιθανόν μαχαιριού, του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

