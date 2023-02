Ρεθύμνου

Τροχαίο - Σητεία: Θρήνος για τον άτυχο Μάνο - Το τελευταίο του ζεϊμπέκικο (βίντεο)

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Σητείας μετά τον άδικο χαμό του Μάνου Καματερού σε τροχαίο δυστύχημα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Σητείας μετά τον άδικο χαμό του Μάνου Καματερού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου, σε κεντρικό δρόμο της Σητείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο αδικοχαμένος Μάνος και ο 33χρονος οδηγός εξετράπη της πορείας του επί της συμβολής των οδών Ρουσελάκη και Β. Κορνάρου και προσέκρουσε σε σταθμευμένο 4Χ4 όχημα χωρίς επιβαίνοντες.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 2 οχήματα και τέσσερις υπαλλήλους, το οποίο προέβη στον απεγκλωβισμό του 33χρονου συνοδηγού και στη συνέχεια, αμφότεροι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Σητείας, όπου ο Μάνος κατέληξε.

Τα Σητειακά δημοσίευσαν βίντεο με το τελευταίο ζεϊμπέκικο του Μάνου Καματερού που χορεύει το «Είμαι αητός χωρίς φτερά».





Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧΕ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

