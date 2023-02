Μαγνησία

Πήλιο: Νεαρή κινδύνεψε να καεί ζωντανή ανάβοντας τη σόμπα

Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας της 22χρονης που λίγο έλειψε να καεί ζωντανή.

Μια 22χρονη κοπέλα που ζει στην Δράκεια, στο πλέον απομακρυσμένο χωριό του Πηλίου, υπέστη ένα φρικτό ατύχημα και λίγο έλειψε να χάσει την ζωή της. Υπέστη εγκαύματα σε όλο της το σώμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον Βόλο στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Η Αντριέλα Τζόκα, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη το περασμένο Σάββατο το βράδυ, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα και δόθηκε “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να διασωληνωθεί στη μονάδα εγκαυμάτων. Στην προσπάθειά της να ανάψει την ξυλόσομπα ,πήρε φωτιά από το οινόπνευμα και ξεκίνησε για την ίδια και την οικογένειά της ένας εφιάλτης.

Η 22χρονη βρίσκεται σε καταστολή με τους γιατρούς να διαβεβαιώνουν πως έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και μετά από επικοινωνία που είχε με την οικογένεια ο Αναπτυξιακός και Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής, πήρε την απόφαση σε συνεργασία με το Τοπικό συμβούλιο, να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να βοηθήσει όλο το χωριό- με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας- προκειμένου να καλυφθούν τα νοσήλεια και οι επεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

“Η Αντριέλα έχει την συμπαράσταση όλων “, τόνισε η εκπρόσωπος του Συλλόγου κ. Αθανασία Λύτρα.

Πηγή: gegonota.news

