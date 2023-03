Πέλλα

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι γονείς της Ιφιγένειας περιμένουν μια “συγγνώμη”

Συγκλονίζουν τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Τέμπη. Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στην 23χρονη Ιφιγένεια στα Γιαννιτσά.

«Οι γονείς της Ιφιγένειας περιμένουν μια συγγνώμη που δεν έχει ακουστεί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο δικηγόρος της οικογένειας της 23χρονης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Στέλιος Σούρλας, εκπροσωπώντας νομικά την οικογένεια, τόνισε πως η σημερινή μέρα, της κηδείας της νεαρής κοπέλας, δεν είναι η ώρα για σχόλια, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη και την πεποίθηση πως, «οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει».

Ήταν ο ίδιος που μίλησε για τη φωτογραφία στην οποία φαίνεται η θέση της κοπέλας στο 3ο βαγόνι.

Καθόταν στο παράθυρο, δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκαύματα. Ο ίδιος γνωρίζει για την απώλεια της συντρόφου του, ενώ η κατάστασή του είναι δραματική.

«Με το που έγινε η σύγκρουση έψαξε να βρει την Ιφιγένεια, την βρήκε, μαζί με ένα άλλο παιδί τη μετέφεραν σε άλλο σημείο μέσα στο βαγόνι από τα πόδια και το κεφάλι και διαπίστωσαν ότι είχε αίματα στο κεφάλι και από ό,τι θυμάται είχε σφυγμό. Παρέλαβαν το παιδί οι διασώστες και είπε πάρτε και την κοπελιά μου, όμως έκτοτε αγνοείτο» , κατέληξε.

Η κηδεία της Ιφιγένειας θα γίνει στις 11:00 στα Γιαννιτσά.

