Ηράκλειο: σκυλιά κατασπάραξαν πρόβατα (εικόνες)

Τι καταγγέλει ο νεαρός κτηνοτρόφος για την επιθεση από σκυλιά και τα νεκρά πρόβατα.

Νεκρά βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου τα πρόβατα του ένας κτηνοτρόφος στο Ηράκλειο, από επίθεση σκύλων.

Το κοπάδι του δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων που φιλοξούνται σε κυνοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος και κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Μάλιστα όπως τονίζει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ανάλογο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο κτηνοτρόφος τα σκυλιά είναι από κυνοκομείο της περιοχής Καλό Χωριό.

«Είναι ανεξέλεγκτα και επιτίθενται και σε ανθρώπους. Το Σάββατο βγήκαν 9 σκύλοι και έπνιξαν 17 πρόβατα ενώ αναζητούνται ακόμη 10 ζώα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε και άλλο χτύπημα με 28 ρίφια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος.

