Θεσσαλονίκη: Συμμορία έκανε διαρρήξεις σε σπίτια - Πάνω από 70000 ευρώ η λεία

Οι δάστες είχαν "ρημάξει" σπίτια σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε 70.000 ευρώ ανέρχεται η λεία συμμορίας που διέπραξε διαρρήξεις και κλοπές, το καλοκαίρι του 2021, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της κι άλλοι δύο αναζητούνται, ενώ εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών από σπίτια, στις περιοχές της Θέρμης, του Πανοράματος και της Ευκαρπίας.

Όπως ανακοινώθηκε, για την παράνομη δράση τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο, στο οποίο τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοιες πράξεις.

