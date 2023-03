Αχαΐα

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για τον αθλητή στίβου που σκοτώθηκε (εικόνες)

Η Πάτρα θρηνεί την απώλεια ενός ακόμα νέου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Βαρύ το κλίμα στον αθλητικό κόσμο της περιοχής.



Για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών, θρηνεί η Πάτρα την απώλεια ενός ακόμα νέου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 25χρονος πρωταθλητής στίβου Ντένις Γκιούρα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε και εκινείτο στη μικρή περιμετρική, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του ρωμαϊκού υδραγωγείου.



Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών με 8 άνδρες και 3 οχήματα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το νήμα της ζωής για τον 25χρονο κόπηκε ακαριαία στις 10.30 το βράδυ της Τετάρτης. Στην στροφή μετά την έξοδο από το πρώτο τούνελ στο ρεύμα προς Ταμπάχανο ο νεαρός αθλητής που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες.





Η έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Τροχαίας Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας «Πελοπόννησος», πως το μοιραίο τραύμα στον αυχένα ενδεχομένως να μην οφείλεται στην πρόσκρουση, αλλά σε χτύπημα που προήλθε από το «άνοιγμα» του αερόσακου του οδηγού. Οπως προέκυψε από την αυτοψία της Τροχαίας σε καλή κατάσταση βρέθηκαν τα ελαστικά του αυτοκινήτου.





Η απώλεια του «χρυσού» παιδιού του στίβου Ντένις Γκιούρα βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναθλητές του και παράγοντες του αθλητισμού. Ολοι όσοι τον γνώριζαν, κάνουν ειδική μνεία στο ήθος, τη σεμνότητα και την εργατικότητα που τον χαρακτήριζαν. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στην Αλβανία.





Το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 25χρονο συνέβη ανήμερα της κηδείας του 26χρονου Γιώργου Μασούρα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα του βγήκε εκτός πορείας επί της οδού Κορίνθου και χτύπησε σε τσιμεντένια κολόνα.

