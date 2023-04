Λάρισα

Λάρισα: θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε αποθήκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μακάβριο εύρημα, ανακάλυψε ένας 42χρονος που νοικιάζει την αποθήκη της μονοκατοικίας. Τι άλλο εντόπισαν οι αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Θρίλερ σε χωριό της Λάρισας, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε αποθήκη.

Η ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Ευαγγελισμός της Λάρισας, έπειτα από την ανεύρεση ενός ανθρώπινου κρανίου σε αποθήκη μονοκατοικίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν περίπου στις 18.00 το απόγευμα όταν ένας 42χρονος, ο οποίος νοικιάζει την αποθήκη που βρίσκεται στην αυλή μίας μονοκατοικίας, εντόπισε εντός αυτής ένα ανθρώπινο κρανίο, πλήθος ανθρώπινων οστών και ένα πρόσθετο μεταλλικό μέρος, χρησιμοποιούμενο σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο σημείο κλήθηκε συνεργείο του Τ.Ε.Ε/ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας. Παράλληλα παραγγέλθηκε διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης – διερεύνησης των οστών.

Πηγή: makthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης: Ο Βελόπουλος είναι απατεώνας, να γίνει έλεγχος στο κόμμα (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ