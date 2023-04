Σέρρες

Σέρρες: αστυνομικός έσωσε παππού και εγγονή από χείμαρρο

Σωτήρια ήταν για τον παππού και την εγγονή του η άμεση επέμβαση του αστυνομικού.

"Φύλακας άγγελος" στάθηκε ένας αστυνομικός για έναν παππού και την εγγονούλα του στις Σέρρες, όταν παραλίγο να πνιγούν από χείμαρρο.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 69χρονος παππούς οδηγούσε το μεσημέρι της Πέμπτης, μηχανάκι μικρού κυβισμού, έχοντας μαζί του την 3χρονη εγγονή του προσπάθησε να περάσει έναν χείμαρρο κάτω από το περιφερειακό δρόμο της πόλης των Σερρών, μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου και της διασταύρωσης Νεοχωρίου κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ. Σερρών πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, όταν αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κινήθηκαν άμεσα προς το σημείο.

Ένας από τους αστυ νομικούς, βούτηξε στα νερά του χειμάρρου, και έσωσε πρώτα την ανήλικη και στη συνέχεια τον παππού της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, μετά από άμεση επέμβαση, βοήθησαν ηλικιωμένο άνδρα και την 3χρονη εγγονή του, που είχαν παρασυρθεί από χείμαρρο.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια περιπολίας έξω από την πόλη των Σερρών, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας και η 3χρονη εγγονή του, είχαν παρασυρθεί με μοτοποδήλατο από χείμαρρο, με κίνδυνο πνιγμού.

Άμεσα αστυνομικός, βούτηξε στα νερά του χειμάρρου, διασώζοντας πρώτα την ανήλικη και στη συνέχεια τον παππού του κοριτσιού, τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια.

Οι διασωθέντες παρελήφθησαν από οικείους τους και είναι καλά στην υγεία τους”.

