Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος μοναχός (εικόνες)

Σε τραγωδία φαίνεται να εξελίχθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό μοναχού που αγνοείται από τις αρχές Απριλίου.

Τραγωδία στο Άγιον Όρος, καθώς όπως φαίνεται, τραγική ήταν η κατάληξη στην εξαφάνιση μοναχού.

Πιο συγκεκριμένα, η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης στη θέση Προβάτα στον Άγιον Όρος.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και εικάζεται ότι ανήκει σε μοναχό που αγνοείται από την 3 Απριλίου, όταν και έφυγε από το Ιερό Κελί του Αγίου Αρτεμίου, στην Προβάτα του Αγίου Όρους, όπου διέμενε.

Θα ακολουθήσει εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σορός ανήκει στον 60χρονο αγνοούμενο μοναχό.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του μοναχού συμμετείχαν εκτός από την Αστυνομία και εθελοντές της ΟΦΚΑΘ.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους.

