Έβρος - Διακίνηση μεταναστών: Βαριές κατηγορίες για τους πέντε συνοριοφύλακες

Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στους αστυνομικούς που συνελήφθησαν για διευκόλυνση εισόδου πρτάτυπων μεταναστών στην χώρα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πώς δρούσαν επί 9 μήνες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα κακουργηματικού τύπου άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας Αλεξανδρούπολης στους πέντε αστυνομικούς - του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από πολύμηνη έρευνα και παρακολουθήσεις, για διευκόλυνση εισόδου στην χώρα παράνομων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, σε βάρος των πέντε αστυνομικών (ενός ανθυπαστυνόμου και τεσσάρων αρχιφυλάκων) ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διευκόλυνσης εισόδου πολιτών τρίτων χωρών χωρίς έλεγχο, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, μεταφορά από το εξωτερικό πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Η κατηγορία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης απαγγέλθηκε σε έναν από τους αρχιφύλακες που φέρεται ως αρχηγός της ομάδας και έδινε κατευθύνσεις στους υπόλοιπους, μετά από επικοινωνία με τέσσερις αλλοδαπούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι οποίοι διαμένουν στην Τουρκία και ενημέρωναν για την άφιξη των παράνομων μεταναστών στα σύνορα.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας φέρεται από τα στοιχεία της έρευνας ότι είχε την πρώτη επαφή με έναν από τους δουλέμπορους στην Τουρκία και σταδιακά έβαλε στο «κόλπο» και τους υπόλοιπους.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά με εντολή του εισαγγελέα κρατούνται και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Ορεστιάδας και αρχίσουν να απολογούνται από το πρωί της Παρασκευής, 2 Ιουνίου. Παράλληλα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται η έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες και να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, είναι ότι τρεις από τους πέντε συλληφθέντες είχαν αποσπαστεί το 2018 στην ΕΥΠ, όπου υπηρέτησαν για περίπου ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε μετά από μία ανώνυμη καταγγελία για ύποπτη δράση των συλληφθέντων και ακολούθησαν και άλλες, επίσης ανώνυμες καταγγελίες. Οι αξιωματικοί δεν αποκλείουν την πιθανότητα οι καταγγέλλοντες να είναι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιλήφθηκαν από την συμπεριφορά των συλληφθέντων ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πέντε κατηγορούμενοι, έχοντας ως συνοριοφύλακες κύρια αποστολή τους την αποτροπή αλλοδαπών να πλησιάσουν τα σύνορα και να επιχειρήσουν να περάσουν σε ελληνικό έδαφος, επέλεγαν βάρδιες σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες, δείχνοντας υπέρμετρο ζήλο και αναλαμβάνοντας πλήρως την φύλαξη του τομέα ευθύνης τους, λέγοντας κάποιες φορές ότι δεν χρειάζονταν κάμερες ή την παρουσία του FRONTEX. Σε μία περίπτωση μάλιστα, ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ ήταν ελεύθερος υπηρεσίας και με πυρετό, πήγε στην υπηρεσία του και έκανε κανονικά βάρδια σε σημείο των συνόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι ερευνούσαν την υπόθεση από τον περασμένο Οκτώβριο, κατάφεραν, κυρίως μετά τον Ιανουάριο, να καταγράψουν συνομιλίες των αστυνομικών με τους δουλέμπορους και συνέλεξαν τα στοιχεία που χρειάζονταν για να προχωρήσουν στην χθεσινή επιχείρηση και την σύλληψη των κατηγορουμένων. Στις τηλεφωνικές επαφές που καταγράφηκαν, ακούγονται να συνομιλούν με άτομα που μιλούν με σπαστά ελληνικά.

Δεν καταγράφονται πάντως συνομιλίες για τις χρηματικές αμοιβές τους, εκτός από κάποιες στις οποίες ακούγονται να μιλούν για βαλίτσες και μια στην οποία ένας από αυτούς λέει ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα χρήματα για αγορά αυτοκινήτου.

Ωστόσο, μετά και την ανεύρεση σημαντικών χρηματικών ποσών σε ευρώ και άλλα νομίσματα, κατά τις κατ' οίκον έρευνες, στο πλαίσιο της προανάκρισης, υπήρξαν αναφορές για αγορές κτημάτων και ακριβών αγροτικών μηχανημάτων, για αυτό γίνεται εξονυχιστική έρευνα στα πόθεν έσχες των πέντε κατηγορουμένων και στις οικονομικές τους συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται ή όχι.

