Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Το βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε σοκαριστικό βίντεο από την ένοπλη ληστεία με δίκαννα όπλα σε κοσμηματοπωλείο στην Περαία Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2020.

Η Αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει για την υπόθεση έναν 30χρονο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχει δει το "φως της δημοσιότητας" τέσσερα άτομα με κουκούλες μπαίνουν στο κατάστημα και κάνουν άνω κάτω τα συρτάρια. Ένας εξ αυτών μέσα σε λίγα λεπτά τοποθετεί τα κοσμήματα από τις προθήκες σε μια μαύρη τσάντα.

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την επιστημονική ανάλυση και αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων εμπλεκομένου ατόμου στην ένοπλη ληστεία.

Πρόκειται για 30χρονο Έλληνα, ο οποίος μαζί με συνεργούς του, κινούμενοι με κλεμμένο όχημα, είχαν προσεγγίσει βραδινές ώρες την προαναφερόμενη επιχείρηση και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κάποιοι εξ’ αυτών εισήλθαν στο εσωτερικό της. Εκεί, με χρήση σωματικής βίας και κρατώντας δύο δίκαννα όπλα με κομμένες κάνες, αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας, ενώ οι συνεργοί τους, που περίμεναν εξωτερικά, πραγματοποίησαν εκφοβιστικούς πυροβολισμούς προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή προσέγγιση διερχομένων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το όχημα που χρησιμοποίησαν το είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από περιοχή της Καλαμαριάς και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, μετά την πραγματοποίηση της ληστείας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, οπότε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Από την οικία του δράστη κατασχέθηκαν ένα δίκανο όπλο με κομμένες τις κάνες που ταυτοποιήθηκε ως ένα εκ των δύο που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία και επτά ρολόγια που αναγνωρίστηκαν ως μέρος των κλοπιμαίων.

Σημειώνεται ότι, ο 30χρονος άντρας έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, για υποθέσεις κλοπών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

