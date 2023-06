Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο: ακρωτηριάστηκε νεαρός οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο αναβάτης της μηχανής μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην εθνική οδό Βόλου – Αθήνας, στο ύψος των Νέων Παγασών. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο ακρωτηριασμός ενός νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο εικοσιπεντάχρονος δικυκλιστής, αναβάτης της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Βόλου – Αθηνών, στο ύψος των Αλυκών.

Ο άτυχος νέος φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο χέρι του και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο της γειτονικής πόλης.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Σεργιανόπουλος: Η δολοφονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Έβρος: δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε νησίδα

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση διάσωσης θαλάσσιας χελώνας