Εύβοια

Χαλκίδα: Μαθητής δημοτικού έσπασε τα δόντια συμμαθήτριας του στην αυλή σχολείου

Μια 12χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σπασμένα δόντια, μετά από επεισόδιο που έγινε σε προαύλιο σχολείου στην Χαλκίδα.

Η ανήλικη μαθήτρια έπεσε στο έδαφος ύστερα από σπρώξιμο φίλου και συμμαθητή της. Η 12χρονη έσπασε τα μπροστινά της δόντια και στο σημείο έσπευσαν δάσκαλοι που ειδοποίησαν τους γονείς των παιδιών και ασθενοφόρο. Η μικρή μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον 13χρονο που την τραυμάτισε, όσο και τον πατέρα του.

Η 12χρονη βρισκόταν στο εν λόγω προαύλιο, μαζί με έναν 13χρονο και άλλους ανήλικους, Κάποια στιγμή ο 13χρονος ήρθε σε αντιπαράθεση με την 12χρονη, την έβρισε και την έσπρωξε με αποτέλεσμα η μικρή να χάσει την ισορροπία της, να πέσει στο έδαφος με το πρόσωπο και να σπάσει τα μπροστινά της δόντια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η ανήλικη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο τον 13χρονο με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης όσο και τον 45χρονο πατέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα ασφάλειας Χαλκίδας.

