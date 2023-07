Χανιά

Χανιά: 4χρονος βρέθηκε μόνος του σε παραλία

Μόνο του βρέθηκε το παιδάκι σε παραλία των Χανίων. Η εύρεση της μητέρας του.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί του ΑΤ Πλατανιά όταν το μεσημέρι του Σαββάτου βρήκαν ένα αγοράκι μόλις 4 ετών να περιφέρεται μόνο του στην παραλία του Μάλεμε.

Το παιδάκι υπέδειξαν στους αστυνομικούς ένα ζευγάρι τουριστών από τη Δανία που είδαν το αγοράκι που φορούσε πάνα να είναι πολύ ώρα μόνο του και τηλεφώνησαν στο τμήμα. Το μικρό αγόρι που στα χέρια του κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο, οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την αναζήτηση των γονιών του.

Όταν κατάφεραν να εντοπίσουν τη μητέρα του, την άκουσαν έκπληκτοι να εξηγεί γιατί άφησε μόνο το παιδί της. Όπως ισχυρίστηκε η 33χρόνη μητέρα από τη Ρουμανία που πήγε στο ΑΤ Πλατανιά για να παραλάβει το αγοράκι, έπρεπε να πάει σε γιατρό και για αυτό άφησε το 4 χρονών παιδί της χωρίς επίβλεψη.

Η μητέρα δήλωσε ότι έχει έρθει στην χώρα μας για τουρισμό και ότι επειδή έπρεπε να πάει εκτάκτως σε γιατρό άφησε το παιδί μόνο του στο ξενοδοχείο που διαμένουν, αλλά αυτό διέφυγε και βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στην παραλία.

Η 33χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την έκθεση του παιδιού της σε κίνδυνο. Επειδή όπως προέκυψε ο πατέρας του παιδιού δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του.

