Βόλος: Νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Τη νεκρή χελώνα εντόπισε χειριστής ναυαγοσωστικού σκάφους

Μία χελώνα του σπάνιου είδους καρέτα καρέτα εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου σε παραλία στις Αλυκές.

Τη νεκρή χελώνα εντόπισε χειριστής ναυαγοσωστικού σκάφους της Inaction, Δημήτρης Νομικός και ειδοποίησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου αλλά και τον Δήμο Βόλου που θα φροντίσει για την υγειονομική της ταφή.

