Κορινθία: Καβγάς κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών. Ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος αναζητείται.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Δερβενίου Κορινθίας, με έναν τραυματία.

Δύο άνδρες λογομάχησαν, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζει τον άλλον στην πλάτη, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου -πιθανότατα μαχαιριού.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς φέρει βαθύ τραύμα στην πλάτη.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Τα αίτια για το συμβάν διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου.

Πηγή: korinthostv.gr

