Τρίκαλα

Τρίκαλα: ανήλικος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε με φίλους του

Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε ο έφηβος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί «έπεσαν πάνω» του για να του προσφέρουν την μέγιστη βοήθεια.

Ένας 17χρονος από την Καλαμπάκα είχε βγει με την παρέα του για διασκέδαση.

Κάποια στιγμή ο νεαρός κατέρρευσε μπροστά σε φίλους του. Επικράτησε πανικός.

Ειδοποιήθηκε ταχύτατα ασθενοφόρο, ενώ έτρεξαν και κάτοικοι της περιοχής για να βοηθήσουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και οι γιατροί του έκαναν μια σειρά από εξετάσεις για να διαπιστώσουν το πρόβλημα και την σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, η πρώτη εκτίμηση έδειξε επιληπτική κρίση και απαιτήθηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

ΕΚΑΒ και Αστυνομία επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί άμεσα.

