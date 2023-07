Χαλκιδική

Χαλκιδική: Η δολοφονία, το μήνυμα “Coming soon” και η προαναγγελία της εκτέλεσης (εικόνες)

Ποιος ήταν ο «Oki» που εκτελέστηκε με 19 σφαίρες στην Χαλκιδική, λίγες εβδομάδες μετά από την δολοφονία ενός φίλου του.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών που εκτέλεσαν με 19 σφαίρες τον 39χρονο επιχειρηματία από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος βρισκόταν στην Χαλκιδική.

Οι δύο δράστες σκότωσαν τον 39χρονο που είχε το παρατσούκλι «Oki» και τραυμάτισαν τον 45χρονο συνεργάτη και φίλο του. Οι Αρχές ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που πιθανόν να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις και το δρομολόγιο των δολοφόνων αλλά και τις μαρτυρίες για το έγκλημα. Ταυτόχρονα έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία καθώς εικάζεται ότι οι δράστες ήταν «εισαγόμενοι» και μπορεί να έχουν διαφύγει ή να επιχειρήσουν να διαφύγουν προς Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία ή Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ1 ο 39χρονος καθόταν στην αυλή μισθωμένης βίλας και δίπλα του βρισκόταν ο 45χρονος συνεργάτης του που τραυματίστηκε, ενώ στην παρέα βρίσκονταν άλλος ένας άνδρας και δύο γυναίκες (εκ των οποίων η μία μάλλον η σύντροφός του).

Ξαφνικά στις 03:30 τα ξημερώματα μια μηχανή με δύο επιβάτες πέρασε με ταχύτητα από το σημείο όπου βρίσκεται η βίλα. Έπεσαν πυροβολισμοί εναντίον του με αποτέλεσμα ο 39χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα και να τραυματιστεί ο 45χρονος ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ποιος ήταν ο «Oki»

Ο 39χρονος ασχολούνταν με τα καζίνο και το εμπόριο αλκοολούχων ποτών, ενώ είχε «άκρες» και στην κυβέρνηση των Σκοπίων.

Η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου» μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών που δρουν στην Βόρεια Μακεδονία, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα social media στη γείτονα χώρα είχαν αναρτηθεί, με διαφορά ωρών, δύο φωτογραφίες του 39χρονου (ηγετικό στέλεχος της μιας συμμορίας) να βρίσκεται δίπλα σε μια παρέα ανδρών, οι οποίοι είχαν στα κεφάλια τους ένα κόκκινο «Χ». Στην πρώτη φωτογραφία στο κεφάλι του 39χρονου υπήρχε η φράση «coming soon» και στη δεύτερη είχε αντικατασταθεί επίσης από ένα κόκκινο «Χ».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο 39χρονος, που δολοφονήθηκε με 32αρι πιστόλι, γνώριζε ότι απειλείται και είχε ψάξει καταφύγιο στη χώρα μας, ενώ σήμερα θα έκανε «check out» από την ενοικιαζόμενη βίλα.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο είχαν εκτελεστεί με 40 σφαίρες σε μπαρ των Σκοπίων δύο άμεσοι συνεργάτες του «Oki», ενώ ο ίδιος είχε γλιτώσει επειδή μόλις εκείνη τη στιγμή έφτανε στο μπαρ. Έναν μήνα μετά, ένας Σκοπιανός εκτελέστηκε στο Κόσοβο, πιθανόν σαν αντίποινα για το μακελειό στο μπαρ των Σκοπιών, καθώς σε ανεπίσημη βάση, θεωρούνταν ύποπτος για τη δολοφονία των συνεργατών του «Oki».

