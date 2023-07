Θεσσαλονίκη

Διαρρήξεις: Συμμορία “μπούκαρε” και σε γηροκομείο

Πλούσια ήταν η δράση της σπείρας, που εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς στην Θεσσαλονίκη. Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις επιθέσεις των μελών της.

Με ακόμη τρεις διαρρήξεις, δύο σε σπίτια και μία σε γηροκομείο, βαρύνεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Μάιο, με τη σύλληψη έξι ανδρών, φερόμενων ως μελών της, που βρίσκονται ήδη στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενοι.

Η εγκληματική ομάδα δρούσε σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπου, από τις αρχές του χρόνου, φέρεται να πραγματοποίησε τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, ανοίγοντας μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών και σπίτια (σε κάποιες περιπτώσεις σε απόπειρα).

Η "λεία" τους, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, σε μετρητά και κοσμήματα.

Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων είχε προηγηθεί αστυνομική επιχείρηση στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ.

