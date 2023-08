Ρεθύμνου

Κρήτη: Σκότωσε, διαμέλισε και πέταξε σε κάδους τα κομμάτια της σορού του φίλου του

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας του άνδρα, τμήματα της σορού του οποίου εντοπίστηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Λύθηκε το μυστήριο με την τεμαχισμένη σορό του νεαρού άνδρα που εντοπίστηκε σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων προς ανακύκλωση στην Κρήτη.

Ο δράστης, αφού σκότωσε τον νεαρό άνδρα, τον τεμάχισε και σκόρπισε τις σακούλες με τα μέλη του άτυχου θύματος σε διάφορους κάδους απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρει:

«Εξιχνιάστηκε, σήμερα (04.08.2023) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, υπόθεση ανθρωποκτονίας, που διαπράχθηκε σε βάρος αλλοδαπού, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, την 18.07.2023, εντοπίστηκαν μέλη-τμήματα ανθρώπινου σώματος, σε εσωτερικές εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α).

Στο πλαίσιο της μεθοδικής και εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας και της εμπεριστατωμένης προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων, προέκυψε ότι, στην ανθρωποκτονία του αλλοδαπού εμπλέκετε έτερος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο ανωτέρω δράστης την 17.07.2023 πρωινές ώρες τραυμάτισε θανάσιμα τον αλλοδαπό, στην συνέχεια αφού τον τεμάχισε έβαλε την σορό του σε σακούλες απορριμμάτων τις οποίες απέρριψε σταδιακά σε κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων».

