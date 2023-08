Έβρος

Αλεξανδρούπολη - Διακίνηση μεταναστών: στους δρόμους οι κάτοικοι (βίντεο)

Οι επικίνδυνες πρακτικές των διακινητών έχουν ποτίσει με αίμα την άσφαλτο της περιοχής. Τι μέτρα απαιτούν οι πολίτες.

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ασφαλή τροχαία κυκλοφορία οχημάτων και πεζών μέσα και γύρω από την πόλη τους δηλώνουν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης. Οι πολίτες πραγματοποίησαν εποχούμενη πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στους διακινητές προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι στη προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τη συφωνηθείσα διακίνηση χωρίς να περιέλθουν στα χέρια των αρχών, αναπτύσσουν πάρα πολύ επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές με βασικότερη αυτή της οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα.

Στην περιοχή το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί μεγάλη σειρά από τροχαία ατυχήματα, στην συντριπτική πλειονότητα των οποίων, οδηγοί και υπαίτιοι του ατυχήματος είναι οι διακινητές οι οποίοι αμέσως μετά τη σύγκρουση ψάχνουν αμέσως -και συχνά βρίσκουν- τρόπο να εξαφανιστούν από το σημείο προκειμένου οι αρχές να περισυλλέξουν μόνο τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Συχνές πρακτικές τους επίσης είναι η αδιαφορία για σήμα ελέγχου τροχαίας αλλά και η ανάπτυξη ιλιγγιωδών ταυτήτων, πολύ πάνω από τα νόμιμα, όρια προκειμένου να μειώσουν τη διάρκεια της διαδρομής διακίνησης. Έχουν σημειωθεί ακόμα και σκόπιμες συγρούσεις με στατικά αντικείμενα του δρόμου (π.χ. στύλος).

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα Ροή News, σήμερα το πρωί οι κάτοικοι της πόλης διαμαρτύρονται ενάντια στους κινδύνους που γεννά για μικρούς και μεγάλους η ανοχή αυτών των συμπεριφορών, καθώς όπως λένε είναι πλέον αβέβαιη, ακόμα και η ζωή και η ακεραιότητά τους ως πεζών ή οδηγών μέσα στην πόλη τους. Στη διαμαρτυρία - μηχανοκίνητη πορεία συμμετέχουν με μοτοσικλέτες, επιβατικά αλλά και επαγγελματικά οχήματα.

