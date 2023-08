Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βγήκε στο μπαλκόνι με την καραμπίνα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον ένοπλο που εμφανίστηκε σε μπαλκόνι με την καραμπίνα του.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας βγήκε ένοπλο στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί τις οδού Βασιλίσσης Όλγας και ο 58χρονος φέρεται να βγήκε με το όπλο του μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ενώ φέρεται να ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο πέριξ της πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ηρεμήσουν τον ένοπλο και αφού μπήκαν στο διαμέρισμα, του πέρασαν χειροπέδες και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Για τον συλληφθέντα θα σχηματιστεί δικογραφία για οπλοκατοχή.

Πηγή: thestival.gr

