Πάτρα: Μυστήριος θάνατος 37χρονης και σύλληψη του συντρόφου της

Κατέληξε μία γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις.

Μυστήριος θάνατος 37χρονης στην Πάτρα, με τις Αρχές να έχουν συλλάβει τον σύντροφό της.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία, αφού εκλήθησαν οι Αρχές από τον 40χρονο.

Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, η γυναίκα κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αιμορραγία δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο, ο άνδρας, αλγερινής υπηκοότητας, έχει συλληφθεί και κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών.

