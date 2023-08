Σάμος

Σάμος: Επιχείρηση διάσωσης 29 παράτυπων μεταναστών (βίντεο)

Πού εντοπίστηκε η λέμβος που μετέφερε 29 παράτυπους μετανάστες.

Στους 29 ανέρχονται οι μετανάστες που σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν σε λέμβο βορειανατολικά της Σάμου και διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού, πρωινές ώρες σήμερα περιπολικό σκάφος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Πράσου βορειοανατολικά ν. Σάμου πνευστή λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων σε δυσχερή θέση.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση είκοσι εννέα 29 αλλοδαπών (16 άνδρες, 11 γυναίκες, 2 κορίτσια), τους οποίους μετέφεραν με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου.





Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

