Πάτρα: Ρομά εμβόλισαν περιπολικό

Η αρχή των επεισοδίων έγινε μετά την κατηγορία προς νεαρή Ρομά τη Πάτρας ότι αφαίρεσε 15.000 ευρώ από καταυλισμό της Αθήνας.

(εικόνα αρχείου)

Το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, προκλήθηκε ένταση και τρία διαφορετικά κλιμακούμενα επεισόδια συμπλοκής, σε σημεία της πόλης.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Πάτρας patratora.news , όλα ξεκίνησαν όταν οικογένειες Ρομά ξεκίνησαν συμπλοκές μεταξύ τους στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Κωνσταντινουπόλεως.

Ο καυγάς προέκυψε για άγνωστη αιτία, ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έκαναν λόγο για διένεξη μεταξύ οικογενιών ρομά της Αθήνας και της Πάτρας με πυροδότη την κλοπή ποσού 15.000 ευρώ από ρομά καταυλισμό στη Μάνδρα με ύποπτη ως δράστιδα, μια νεαρή ρομά της Πάτρας. Η βραδιά εξελίχθηκε σε βίαιες συμπλοκές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι αναστατώμενοι περίοικοι κάλεσαν την Αστυνομία και την ομάδα ΟΠΚΕ για να επέμβουν και ακολούθησαν 4 συλλήψεις.

Στη συνέχεια εστία έντασης αποτέλεσε η οδός Μίνωος, όπου όπως καταγγέλθηκε, ρομά έπυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνες. Ισχυρή αστυνομική δύναμη έσπευσε στο σημείο και έκτοτε αναζητούνται οι δράστες.

Τέλος αργότερα το σκηνικό βίας μεταφέρθηκε στον Κόκκινο Μύλο, όπου οι συγκεντρωμένοι Ρομά επιτέθηκαν πλέον στους αστυνομικούς και ένας από αυτούς εμβόλισε με το όχημά του, περιπολικό της αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη, με τον δράστη να βρίσκει άσυλο στον ρομά καταυλισμό του Ριγανόκαμπου και να συνεχίζει να καταζητείται.

Πηγή: Patratora.news

