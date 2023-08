Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Νεκρή η 8χρονη που μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Καραμανδάνειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το κοριτσάκι, που άφησε την τελευταία του πνοή. Ερευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού διεξάγει η Αστυνομία.

-

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Τρίτης ένα 8χρονο κορίτσι, που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο απο το ίδρυμα "Κιβωτός της Αγάπης".

Η 8χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις και παρά την «μάχη» που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, το κοριτσάκι που μεταφέρθηκε με μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, μετέβη και η Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου του κοριτσιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Μύκονος - Ρομπέρτα Μέτσολα: απόβαση για... φαγητό στο νησί των ανέμων (βίντεο)

Αγιά Σοφιά: Πολιτική κόντρα για την… “ποδαρίλα”