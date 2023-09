Χανιά

Χανιά: Τουρίστας πέθανε στην πισίνα ξενοδοχείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα και παρά τος προσπάθειες των διασωστών που κλήθηκαν στο σημεία, δεν επανήλθε.

-

Μία τραγωδία σημειώθηκε στον Δαράτσο Χανίων, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ένας τουρίστας, 83 ετών, ενώ κολυμπούσε στην πισίνα ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, άφησε την τελευταία του πνοή, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για πνιγμό.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο άνδρας δεν ανταποκρίνεται, ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε απευθείας το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 83χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Δίκη Πισπιρίγκου – Δημακοπούλου: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη