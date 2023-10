Χανιά

Φαράγγι Σαμαριάς: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματία

Πώς συνέβη το γεγονός, ποιες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και πώς είναι τώρα ο περιπατητής.

"Συναγερμός" σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στο φαράγγι της Σαμαριάς όταν 30χρονος περιπατητής τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κρήτης Cretalive.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι και άμεσα δύο πυροσβέστες, καθώς και προσωπικό από το Σταθμό του Φαραγγιού της Σαμαριάς, έσπευσαν κοντά στον πολυτραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Ελικόπτερο του Στρατού μετέβη από το Ηράκλειο στα Χανιά για την αεροδιακομιδή του πολυτραυματία στο νοσοκομείο ενώ επί ποδός βρέθηκε και η 3η ΕΜΑΚ.

Ο 30χρονος τουρίστας από το Ισραήλ φέρει τραύματα στη λεκάνη και τον ώμο.

