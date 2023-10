Αχαΐα

Θάνατος παιδιών στην Αχαΐα - Δικηγόρος 23χρονης: Δεν είναι τοξικομανής, τα αγαπούσαν όλοι τα βρέφη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η κ. Δημητριάδου για τον πατέρα των δύο παιδιών και τις σχέσεις του με την 23χρονη Ειρήνη.

-

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει η νέα υπόθεση θανάτου δύο παιδιών της ίδιας οικογένειας μέσα σε διάστημα ενός χρόνου.

Η δικηγόρος της 23χρονης Ειρήνης, της μητέρας των άτυχων παιδιών μίλησε στο "Πρωινό" και είπε μεταξύ άλλων πως "η εντολέας μου δεν είναι τοξικομανής. Τα παιδιά τα αγαπούσαν και τα φρόντιζαν όλοι στην οικογένειας" ενώ τόνισε πως "η Ειρήνη έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια στην οικογένειά της..."

Σχετικά με την παρουσία του πατέρα των παιδιών στην ζωή της Ειρήνης είπε πως "δεν τα έχει αναγνωρίσει όμως δίνει ένα μικρόι συμβολικό ποσό".





Σοκαριστικά είναι τα όσα λέει η μητέρα της 23χρονης Ειρήνης από την Αχαΐα, που μέσα σε 15 μήνες έχασε τα δύο της παιδιά.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της 23χρονης έκανε επίθεση στη δικηγόρο της κόρης της, η οποία την κατηγόρησε για αμέλεια στο μεγάλωμα της Ειρήνης. «Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέγονται από τη δικηγόρο. Πότε η Ειρήνη δεν είχε αγάπη και μητρική στοργή; Πότε την παρατήσαμε; Σε μένα ήρθε τρέχοντας όποτε είχε πρόβλημα. Είπα στην κόρη μου ότι θα είμαι πάντα δίπλα της, να βρούμε τι έγινε στα παιδιά», είπε αρχικά.

«Έχει μπλεχτεί η μητριά της, με την οποία δεν έχω καλές σχέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αντιδρά έτσι η Ειρήνη. Εμένα μου άφηνε τα παιδιά για να πάει για ένα μεροκάματο, όχι για να ταΐσει εμένα. Εγώ δουλεύω μόνη μου», πρόσθεσε η μητέρα της 23χρονης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό