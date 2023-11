Ηράκλειο

Ηράκλειο: “Σάτυρος” παρενοχλούσε ανήλικα κορίτσια στο δρόμο

Σε ποια σημεία της πόλης σύχναζε και τι άσεμνες προτάσεις έκανε στις περαστικές κοπέλες, ο ανεγκέφαλος παρενοχλητής.

Ένας 43χρονος βγήκε στη λεωφόρο Δικαιοσύνης, στο Ηράκλειο Κρήτης, κι άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες προς 13χρονα κορίτσια, που πέρναγαν από το σημείο. Ο ίδιος φέρεται να τους έκανε και προτάσεις που αφορούσαν σε γενετήσιες πράξεις. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

