Θεσσαλονίκη

Βοιωτία - Θεσσαλονίκη: Πορεία αντιεξουσιαστών για την φονική καταδίωξη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για “κρατική δολοφονία” του νεαρού και φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.

-

Πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του νεαρού στη Βοιωτία από πυροβολισμό αστυνομικού, έπειτα από καταδίωξη, πραγματοποιούν αυτήν την ώρα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για “κρατική δολοφονία” του νεαρού και φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.

Λίγο μετά τις 8 ξεκίνησαν πορεία στο κέντρο της πόλης στην Εγνατία με κατεύθυνση δυτικά, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία της Καμάρας.

Την πορεία περιφρουρεί ισχυρή αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ.

Ένταση με ομάδα Ρομά και στη Χαλκίδα



Μια μικρή ομάδα νεαρών Ρομά προσπάθησε πριν από λίγη ώρα να προκαλέσει επεισόδια στην οδό Ληλαντίων στην Χαλκίδα, κρατώντας πανό και κροτίδες.

Με την επέμβαση της αστυνομίας αποφεύχθηκαν τα επεισόδια ενώ αυτή την ώρα η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ληλαντίων προς το κέντρο της Χαλκίδας.

Αυτή την ώρα οι νεαροί Ρομά είναι συγκεντρωμένοι στην οδό Ληλαντίων και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζονται για τις επόμενες κινήσεις τους με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή στο συγκεκριμένο σημείο με τις δυνάμεις να έχουν παραταχθεί για να εμποδίσουν τυχόν επεισόδια.

πηγή: thestival.gr, evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάμος: Κόκκαλης - Ματσούκα παντρεύονται στην Αθήνα

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαϊα και Κορινθία

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι