Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με την απειλή σύριγγας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων. Πώς έγινε το περιστατικό.

-

Υπό την απειλή σύριγγας, δύο άνδρες κατηγορούνται ότι λήστεψαν δύο περαστικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους αφαίρεσαν 20 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στην οδό Δημητρίου Γούναρη και κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων οι δράστες συνελήφθησαν.

Όπως ανακοινώθηκε πρόκειται για έναν 28χρονο κι έναν 40χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Οδηγός του ΟΑΣΘ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς (εικόνες)

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια