Θεσσαλονίκη: άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Ποιος βρήκε νεκρό τον άνδρα μέσα στο δωμάτιο και κάλεσε την Αστυνομία.

Ένας άντρας ηλικίας 43 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιό του, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το πληροφορίες του thestival, ο άτυχος άντρας διέμενε σε δωμάτιο του δεύτερου ορόφου και εντοπίστηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε.

Το περιστατικό ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

