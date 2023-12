Αιτωλοακαρνανία

Καταγγελία - Θέρμο: Σκότωσε τα τρία σκυλιά του με καραμπίνα

Τι αναφέρει η καταγγελία για τον άνδρα και τι υποστηρίζει ο ίδιος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 51χρονος στην Αιτωλοακαρνανία συνελήφθη διότι φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τα τρία σκυλιά του.

Ο άνδρας προχώρησε στη θανάτωση των τριών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με κυνηγετικό όπλο που άνηκε σε άλλον άνδρα. Ο τελευταίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε σε χωριό του δήμου Θέρμου. Συγκεκριμένα, στο ΑΤ Θέρμου έγινε τηλεφώνημα από πολίτη που ενημέρωσε πως είδε τον φερόμενο δράστη να πηγαίνει στο χωράφι του με τα σκυλιά και στη συνέχεια να ακούει πυροβολισμούς. Αμέσως μετά, όπως αναφέρει η καταγγελία, ο 51χρονος εθεάθη να επιστρέφει μόνος του.

Αστυνομικοί από το Θέρμο, έσπευσαν στο χωριό και προσήγαγαν τον 51χρονο, ενώ κατέσχεσαν και το όπλο. Στο χωράφι, βρήκαν νεκρά τα τρία σκυλιά.

Ο 51χρονος συνελήφθη βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών νόμων και του νόμου περί όπλων. Προβλέπεται ακόμη η επιβολή βαρύτατων προστίμων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει πως βρήκε νεκρά τα σκυλιά στο χωράφι του.

Από τους αστυνομικούς ελήφθησαν δείγματα από τα χέρια του 51χρονου για πιθανή εξεύρεση πυρίτιδας. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα, αναμένονται.

Πηγή: agriniopress.gr





